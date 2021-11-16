В Лос-Анджелесе в музейном комплексе Центр Гетти состоялась ежегодная премия InStyle Awards. В прошлом году ее отменили из-за пандемии COVID-19, впрочем уже в 2021 году организаторы собрали под одной крышей звездных знаменитостей.

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На церемонии награждения отмечают самых талантливых и самых модных людей, которые выделились на фоне других в своих сферах деятельности. Актриса Мелисса Маккарти получила премию "Икона", американская гимнастка Симона Байлз победила в номинации The Original, Майкл Корс получил награду "Лучший дизайнер". Также эксперты отметили парикмахера Лону Виги, визажиста Нину Парк и модного стилиста Саманту Макмиллен.

Среди приглашенных гостей были Эль Фаннинг, Николь Кидман, Зои Кравиц, Кристиан Лабутен, Риз Уизерспун, Миранда Керр.

20-летняя Кайя Гербер пришла на красную дорожку со своей звездной мамой Синди Кроуфорд. 55-летняя модель выбрала длинное цветное платье с пайетками от бренда Missoni. Знаменитость дополнила образ бежевыми босоножками.

Манекенщица Кайя Гербер надела белое платье со стразами от британского бренда Alexander McQueen. Низ платья был отделан серебристой и синей длинной бахромой. Модель распустила волосы и довершила аутфит прозрачными босоножками на небольших каблуках.



Стильный выход Кайи Гербер и Синди Кроуфорд / Фото из Getty Images