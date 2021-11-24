Кайя Гербер стала главной героиней декабрьского глянца Elle: впечатляющая фотосессия

20-летняя дочь модели Синди Кроуфорд снялась для обложек глянца Elle. Кайя Гербер также позировала для декабрьской обложки в роскошных и даже откровенных образах.

Знаменитость предстала сразу на двух обложках. На первом кадре она позирует в сетчатом боди с голубым пушистым верхом. Изделие создал креативный директор бренда Saint Laurent Энтони Вакарелло.

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Также манекенщица примерила знаменитый красный велюровый костюм от бренда Gucci. Жакет американская модель надела на обнаженное тело.



Стильная фотосессия Кайи Гербер / Фото из инстаграма art8amby



Стильная фотосессия Кайи Гербер / Фото из инстаграма art8amby

Знаменитость примерила во время фотосессии серебристый костюм усеянный блестками. Такое изделие идеально подойдет для корпоратива и празднования Нового года. Она также надела черное мини-платье с кружевными вставками на груди и подоле.



Стильная фотосессия Кайи Гербер / Фото из инстаграма art8amby

Также Кайя Гербер позировала перед фотографом в классическом образе. Она надела белую рубашку с черным бантом и жакетом. Модель удивила поклонников и откровенными кадрами. Кайя надела крошечный бежевый лиф в черную сетку в горошек, довершив аутфит чокером и штанным костюмом.



Стильная фотосессия Кайи Гербер / Фото из инстаграма art8amby

Кроме этого, на обнаженное тело она надела прозрачное молочную платье, усеянное сотнями камешков и пайеток. Знаменитость продемонстрировала тренды сезона, которые еще будут оставаться популярными зимой – это кожаные брюки, ботфорты и классический черный костюм.



Стильная фотосессия Кайи Гербер / Фото из инстаграма art8amby



Стильная фотосессия Кайи Гербер / Фото из инстаграма art8amby



Стильная фотосессия Кайи Гербер / Фото из инстаграма art8amby



Стильная фотосессия Кайи Гербер / Фото из инстаграма art8amby