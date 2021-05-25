Юлия Санина снялась в роскошной фотосессии для Vogue: очаровательные кадры

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина недавно выпустила новый альбом "Жива і не залізна". По этому случаю украинский глянец Vogue сделал со знаменитостью интервью и снял ее в стильных образах.

Группа известна своими яркими образами на концертах. За 10 лет существования The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала наряды от всех украинских дизайнеров – от Елены Бурениной до Ивана Фролова.

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В интервью исполнительница рассказала, что в первые годы группа часто экспериментировала со своими концертными нарядами. В 2013 году для клипа Babylon стилист Слава Чайка пристроил Юлии на голову головной убор из двух динозавров.

На разогреве у Hurts в 2014-м Юля была в ботинках на такой огромной платформе и весь концерт не могла сдвинуться с места. Сейчас артисты прибегают к более выверенным образам.

В 2019 году для последнего доковидного концерта "Акустика", дизайнер Иван Фролов сшил для Юли нежные, полупрозрачные платья. Нынешние костюмы для концерта в Олимпийском, который состоится в 2022 году, создают бренд GUDU и Gasanova.

В стильном наряде Юлия Санина снялась для страниц глянца Vogue. За прическу отвечала Евгения Козлова, за макияж Юлия Зелеская, а за стиль Стас Соулкипер.

Перед фотографом знаменитость позировала в розовой блузке от Victoria Beckham и кожаном костюме черного цвета от Sanna One. Образ дополняли лимонные сабо с квадратным носком.



Стильные образы Юлии Саниной / Vogue

На другом кадре Юлия Санина позировала в розовом атласном пиджаке и трикотажных брюках. Аутфит дополнило металлическое колье с кристаллами.



Стильные образы Юлии Саниной / Vogue

Также знаменитость примерила хлопчатобумажную блузку от Attico, черную юбку из полиэстера и красные колготки. Для очередного кадра Юлия Санина позировала в роскошном и соблазнительном образе. Она надела корсет с хлопка, шелковую юбку, кожаные Мюли Off-White и чокер SOVA Jewels.



Стильные образы Юлии Саниной / Vogue



Стильные образы Юлии Саниной / Vogue

Для стильной съемки надела корсет салатового цвета, брюки из вискозы от Victoria Beckham, розовые мюли Off-White и розовые сабо из полиамида.



Стильные образы Юлии Саниной / Vogue