Юлия Санина примерила образ в стиле "Матрицы": невероятный образ

Популярная певица Юлия Санина сейчас активно гастролирует с командой группы The Hardkiss по городам Украины. На каждое выступление знаменитость примеряет интересный образ. На этот раз исполнительница примерила аутфит в стиле фильма "Матрица".

В тур по Украине фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина всегда берет с собой стилиста и визажиста Славу Чайку и мастера по прическам Виталия Дацюка. В одном из своих интервью знаменитость признавалась, что ребята сотрудничают с группой с начала основания, поэтому 10 лет являются неотъемлемой частью команды.

Партнерский материал Electrolux Sphere Plus EFP/P – панорамные напольные электрокамины по демократичной цене

Юлия Санина появляется перед камерами лишь в образах, которые готовят для нее её стилисты. После каждого концерта исполнительница показывает безупречный аутфит, в котором она выступала перед фанатами.

На каждый свой концерт певица выбирает наряды от украинского бренда. На этот раз знаменитость выбрала аутфит из новой коллекции бренда VOROZHBYT & ZEMSKOVA NO SEASON 21. Татьяну Земскову и Алену Ворожбит, которые основали бренд в 1993 году считают одними из самых значимых модельеров Украины. Дизайнеры работают с контрастами тонов, а также сочетают вневременную классику с рискованными трендовыми элементами.

Образ Юлии Саниной

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex . Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Исполнительница примерила для очередного концерта аутфит в стиле «Матрицы». Она надела футболку оттенка какао, а сверху примерила кожаный тренч с акцентными плечами от украинского бренда.

Образ знаменитости дополнила стильная прическа, собранная в хвост. Довершили наряд серебристые серьги-кольца, цепочка на шее и узкие солнцезащитные очки. Как и всегда, на лице Юлии сиял безупречный макияж. Ее взгляд подчеркнули серые и фиолетовые тени, а губы довершала помада матового фиолетового цвета.



Впечатляющий образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма Славы Чайки



Впечатляющий образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма Славы Чайки



Впечатляющий образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма Славы Чайки