Юлия Санина поразила образом в седом парике и анималистичной водолазке: яркое фото
Источник:инстаграм Юлии Саниной
На сцене фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина демонстрирует эпатажные дерзкие образы, поэтому после концертов показывает своей аудитории стильные перевоплощения. Знаменитость продемонстрировала аутфит в анималистичной водолазке и сером парике.
В личном профиле с более полумиллионной аудиторией Юлия Санина похвасталась образом от украинского бренда Sayya. Коллекции этой марки представлены в ярких цветах и с неожиданными элементами. В образах отсутствует черно-белый монохром и минимализм.
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Для очередного выступления знаменитость надела оранжевую водолазку с анималистичным принтом, которую довершила синим жакетом прямого покроя с глубокими карманами и двумя скрытыми пуговицами. Небольшой карман на груди украшен блестящим логотипом S. Жакет стоит на сайте 6000 гривен.
Образ знаменитости довершал седой парик-каре с челкой. Аутфиты знаменитости не обходятся без ярко-насыщенного макияжа. Визажист Слава Чайка накрасил веки фиолетовыми, голубыми и черными тенями, а на губы нанес темно-сливовую матовую помаду.
Яркий образ Юлии Саниной / Образ с инстаграма певицы
В своем инстаграме Юлия Санина также показала еще один концертный образ, примерив розовый парик. Она надела розовые колготки в цветы и костюм, состоящий из укороченного жакета и мини-юбки. Зону декольте довершали несколько серебристых цепочек и перстни на пальцах.
Яркий образ Юлии Саниной / Образ с инстаграма певицы