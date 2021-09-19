Юлия Санина поразила образом в седом парике и анималистичной водолазке: яркое фото

На сцене фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина демонстрирует эпатажные дерзкие образы, поэтому после концертов показывает своей аудитории стильные перевоплощения. Знаменитость продемонстрировала аутфит в анималистичной водолазке и сером парике.

В личном профиле с более полумиллионной аудиторией Юлия Санина похвасталась образом от украинского бренда Sayya. Коллекции этой марки представлены в ярких цветах и ​​с неожиданными элементами. В образах отсутствует черно-белый монохром и минимализм.

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Для очередного выступления знаменитость надела оранжевую водолазку с анималистичным принтом, которую довершила синим жакетом прямого покроя с глубокими карманами и двумя скрытыми пуговицами. Небольшой карман на груди украшен блестящим логотипом S. Жакет стоит на сайте 6000 гривен.

Образ знаменитости довершал седой парик-каре с челкой. Аутфиты знаменитости не обходятся без ярко-насыщенного макияжа. Визажист Слава Чайка накрасил веки фиолетовыми, голубыми и черными тенями, а на губы нанес темно-сливовую матовую помаду.



Яркий образ Юлии Саниной / Образ с инстаграма певицы

В своем инстаграме Юлия Санина также показала еще один концертный образ, примерив розовый парик. Она надела розовые колготки в цветы и костюм, состоящий из укороченного жакета и мини-юбки. Зону декольте довершали несколько серебристых цепочек и перстни на пальцах.



Яркий образ Юлии Саниной / Образ с инстаграма певицы