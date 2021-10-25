В своем личном профиле с более чем полумиллионной аудиторией Юлия Санина похвасталась роскошным образом. Знаменитость предстала перед камерой в стильном наряде и с модной прической.

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Эффектный образ и макияж для исполнительницы создал стилист Слава Чайка, а роскошную прическу сделал Виталий Дацюк. Наряд фронтвумен группы The Hardkiss выбрала от двух украинских брендов – GUDU и GASANOVA.

Роскошный образ Юлии Саниной

Юлия Санина позировала перед камерой в черном топе, на котором были прикреплены сотни серебряных булавок. Роскошный верх знаменитость соединила с черными брюками на высокой посадке, которые были расшиты серебристыми нитями.

Аутфит удачно дополнили украшения. Юлия Санина надела кафф на ухо, длинные серьги и массивный перстень. Волосы знаменитости выпрямили и причесали назад. Довершением такого эффектного образа стал насыщенный макияж. На веках Юлии сияли светлые и темно-синие тени, а черная помада на губах стала завершающим штрихом в создании необычного аутфита.



Эффектный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы



Эффектный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы

Реакция сети на образ Юлии Саниной