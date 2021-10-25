В своем личном профиле с более чем полумиллионной аудиторией Юлия Санина похвасталась роскошным образом. Знаменитость предстала перед камерой в стильном наряде и с модной прической.
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Эффектный образ и макияж для исполнительницы создал стилист Слава Чайка, а роскошную прическу сделал Виталий Дацюк. Наряд фронтвумен группы The Hardkiss выбрала от двух украинских брендов – GUDU и GASANOVA.
Роскошный образ Юлии Саниной
Юлия Санина позировала перед камерой в черном топе, на котором были прикреплены сотни серебряных булавок. Роскошный верх знаменитость соединила с черными брюками на высокой посадке, которые были расшиты серебристыми нитями.
Аутфит удачно дополнили украшения. Юлия Санина надела кафф на ухо, длинные серьги и массивный перстень. Волосы знаменитости выпрямили и причесали назад. Довершением такого эффектного образа стал насыщенный макияж. На веках Юлии сияли светлые и темно-синие тени, а черная помада на губах стала завершающим штрихом в создании необычного аутфита.
Эффектный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Эффектный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Реакция сети на образ Юлии Саниной
- "Это один из лучших образов, он просто невероятный";
- "Топ – огонь";
- "Нереальный аутфит";
- "Очень красивый образ";
- "Божественная" Ты очень красивая".