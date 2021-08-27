Группа The Hardkiss с начала своей карьеры славится эксцентричными образами. За 10 лет существования группы Юлия Санина не изменила традиций и продолжает поражать слушателей необычными аутфитами. Над яркими элементами гардероба солистки и париками работают стилисты Слава Чайка и Виталий Дацюк.

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26 августа группа The Hardkiss начала свой тур по Украине, проведя свой феерический концерт в Чернигове. Во время выступления Юлия примерила два образа, один из которых опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

Образ Юлии Саниной

Певица позировала перед камерой в зебровом аутфите. Она надела топ, который подчеркнула многочисленными серебряными цепочками, а сверху накинув джинсовую куртку с карманами. Образ знаменитости дополнили обтягивающие брюки на высокой посадке. На сцену Юлия вышла в черных ботильонах на каблуках и массивной платформе.

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Особой изюминки образу добавил белый короткий парик с гривкой. На концерты Юлия всегда делает яркие макияжи, поэтому на этот раз также предстала перед фанатами в роскошном мейке. Визажист Слава Чайка нарисовал веки фиолетовыми и черными тенями, а губы подчеркнул яркой красной помадой.

Поклонники Юлии любят все образы, которые предлагает стилист исполнительницы, поэтому новый наряд им очень понравился. В комментариях к фотографии подписчики написали немало приятных слов.

"Ну нельзя быть такой красивой! Образ просто огненный";

"Чудесный наряд";

"Шикарный образ! Макияж впечатляет";

"Нереальный и бомбезный образ";

"Ты такая красивая!".



Волшебный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма Славы Чайки Очаровательный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма певицы



Волшебный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма