Группа The Hardkiss с начала своей карьеры славится эксцентричными образами. За 10 лет существования группы Юлия Санина не изменила традиций и продолжает поражать слушателей необычными аутфитами. Над яркими элементами гардероба солистки и париками работают стилисты Слава Чайка и Виталий Дацюк.
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26 августа группа The Hardkiss начала свой тур по Украине, проведя свой феерический концерт в Чернигове. Во время выступления Юлия примерила два образа, один из которых опубликовала на своей личной странице в инстаграме.
Образ Юлии Саниной
Певица позировала перед камерой в зебровом аутфите. Она надела топ, который подчеркнула многочисленными серебряными цепочками, а сверху накинув джинсовую куртку с карманами. Образ знаменитости дополнили обтягивающие брюки на высокой посадке. На сцену Юлия вышла в черных ботильонах на каблуках и массивной платформе.
Особой изюминки образу добавил белый короткий парик с гривкой. На концерты Юлия всегда делает яркие макияжи, поэтому на этот раз также предстала перед фанатами в роскошном мейке. Визажист Слава Чайка нарисовал веки фиолетовыми и черными тенями, а губы подчеркнул яркой красной помадой.
Поклонники Юлии любят все образы, которые предлагает стилист исполнительницы, поэтому новый наряд им очень понравился. В комментариях к фотографии подписчики написали немало приятных слов.
- "Ну нельзя быть такой красивой! Образ просто огненный";
- "Чудесный наряд";
- "Шикарный образ! Макияж впечатляет";
- "Нереальный и бомбезный образ";
- "Ты такая красивая!".
Волшебный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма Славы ЧайкиОчаровательный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма певицы
Волшебный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма