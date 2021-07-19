Юлия Санина любит экспериментировать со своим внешним видом, поэтому часто появляется на публике в неординарных нарядах, однако в любом образе она всегда выглядит эффектно и отлично.

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Эффектный образ Юлии Саниной

Знаменитость надела короткий черный топ, довершив его укороченным розовым жакетом. На низ Юлия надела оранжевые широкие брюки на высокой посадке.

Яркий наряд артистка дополнила насыщенным макияжем. Личный визажист знаменитости Слава Чайка выделил глаза с помощью розовых теней. Таким образом он сделал акцент на проницательному взгляде, подчеркнув красоту голубых глаз.

Губы Юлии он накрасил синей помадой и завершил мейк-ап идеальной коррекцией лица. Специалист по прическам Виталий Дацюк заплел знаменитости длинную косу с вплетением розовых волос.

Роскошный look Юлия Санина дополнила золотистыми украшениями. Она надела длинные серьги, золотистые цепочки на шею и массивный браслет на руку.



​Яркий образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма



​Яркий образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма