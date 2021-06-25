Юлия Санина похвасталась аутфитом из новой коллекции мерча The Hardkiss: роскошное фото
Источник:инстаграм Юлии Саниной
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась с фанатами красивыми кадрами, на которых позировала в мерче из новой коллекции The Hardkiss. Она предстала перед камерами в худи и велосипедках.
Юлия Санина несколько дней подряд демонстрирует в своем инстаграме роскошные образы. Знаменитость опубликовала в своем инстаграме серию стильных фотографий в очаровательном наряде.
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Аутфит Юлии Саниной
Юлия позировала в стильном черном худи с надписью The Hardkiss со знаковыми для группы рисунками. Образ знаменитость дополнила кожаными велосипедками, салатными носками и лакированными сапогами на массивной подошве.
Исполнительница показала кадр с сумкой-шопером черного цвета. Аутфит знаменитости дополнила стильная прическа и роскошный макияж. Визажист Слава Чайка подчеркнул взгляд звезды сине-черными тенями, а губы нарисовал розовой помадой. Макияж исполнительницы выглядел с таким гранжевым стилем чрезвычайно эффектно.
Виталий Дацюк сделал красивые косички, эффектно уложив их в стильную прическу. Новые кадры Юлии Саниной собрали немало положительных комментариев от фанатов в комментариях.
- "Как круто. Мне все нравится";
- "Ваша прическа – топ. Мне нравится ваши красивые глаза";
- "Какая вы яркая и красивая";
- "Образы просто невероятные";
- "Юля, вы красавица. Вдохновляюсь вами".
Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма
Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма
Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма
Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма