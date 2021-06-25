Юлия Санина несколько дней подряд демонстрирует в своем инстаграме роскошные образы. Знаменитость опубликовала в своем инстаграме серию стильных фотографий в очаровательном наряде.

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Аутфит Юлии Саниной

Юлия позировала в стильном черном худи с надписью The Hardkiss со знаковыми для группы рисунками. Образ знаменитость дополнила кожаными велосипедками, салатными носками и лакированными сапогами на массивной подошве.

Исполнительница показала кадр с сумкой-шопером черного цвета. Аутфит знаменитости дополнила стильная прическа и роскошный макияж. Визажист Слава Чайка подчеркнул взгляд звезды сине-черными тенями, а губы нарисовал розовой помадой. Макияж исполнительницы выглядел с таким гранжевым стилем чрезвычайно эффектно.

Виталий Дацюк сделал красивые косички, эффектно уложив их в стильную прическу. Новые кадры Юлии Саниной собрали немало положительных комментариев от фанатов в комментариях.

"Как круто. Мне все нравится";

"Ваша прическа – топ. Мне нравится ваши красивые глаза";

"Какая вы яркая и красивая";

"Образы просто невероятные";

"Юля, вы красавица. Вдохновляюсь вами".



Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма



​Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма



​Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма



​Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма