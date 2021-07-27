Юлия Санина ошеломила очаровательным образом с новой прической: стильное фото

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина в последнее время поражает поклонников модными образами. Знаменитость постоянно появляется перед фотокамерой в необычных аутфитах и с интересными прическами.

Солистка рок-группы The Hardkiss обнародовала на своей личной странице в инстаграме новые кадры. Популярная украинская певица примерила стильный образ и предстала перед камерой с необычной прической.

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Образ Юлии Саниной

Звезда предстала перед камерой на бежевом фоне, загадочно отведя взгляд от объектива. Она позировала в стильной водолазке нюдового цвета со многими надписями. Образ Юлия дополнила карамельными брюками с большими белыми карманами. Брюки украшены черной сеткой и ремнем.

Аутфит знаменитости довершили золотистые украшения на шее и яркий макияж. Стилист группы The Hardkiss Слава Чайка сделал Юлии насыщенный макияж. Ее взгляд подчеркивали темно-серые тени и массивные стрелки, а губы накрашены коричневой помадой.

Юлия Санина для каждого концерта готовит новый образ. Она предстает перед зрителями с ярким макияжем, в необычном наряде и с оригинальной прической. Для нового выхода знаменитость примерила белый парик с челкой.

Подписчики в комментариях отметили, что не знают еще людей, которым бы так шла любая прическа, длина волос и цвет. Также фанаты Юлии написали много приятных слов под фотографией.

"У Юлии время пошло в обратную сторону! Просто хронохард омолаживающий какой-то";

"Шикарный образ";

"Каждый наряд такой неповторимый и особенный";

"Юля, Вы одинаково привлекательны, как в этом образе, так и в своей повседневности";

"Прекрасный образ. Не могу оторвать взгляд".



Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма