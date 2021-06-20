Юлия Санина ошеломила стильным образом с новой прической: фото

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина любит стильно одеваться. Певица продемонстрировала новый аутфит в вязаном топе и трендовых джинсах.

В личном профиле с более полумиллионной аудиторией Юлия Санина похвасталась эффектным образом. Знаменитость предстала перед камерой в красивом аутфите, демонстрируя стильную прическу.

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За макияж и образ отвечал личный стилист исполнительницы Слава Чайка, стильную прическу сделал Виталий Дацюк, а наряды фронтвумен группы The Hardkiss выбрала от украинского бренда Przhonskaya.

Очаровательный образ Юлии Саниной

Исполнительница распространила на личной странице в инстаграме новый кадр. Юлия позировала в белом вязаном бра, совместив образ трендовыми белыми джинсами с разрезами. Сверху она надела классический однобортный белый жакет приталенного силуэта с рукавами тай дай за 18 тысяч гривен.

Наряд обнажил части тела знаменитости, добавив образу женственности. Среди украшений аутфит звезды довершало колье из жемчужин, которое гармонично соединилось с образом.

Волосы красавица заплела в две длинные косы с белыми канекалонами – искусственными прядями, которые по структуре максимально приближенные к настоящим волосам.

Макияж Юлия сделала с тенями белых и синих оттенков на веках и персиковым блеском на губах. Такой look отлично подойдет для празднования торжественного события или прогулки.



Красивый образ Юлии Саниной / Фото з инстаграма