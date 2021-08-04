Юлия Санина поразила эпатажным образом: фото концертного наряда

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала новый концертный наряд. На фестивале "Файне місто" она вышла на сцену в белой тунике с эпатажным принтом и розово-белом парике.

В Украине отгремел один из самых масштабных музыкальных фестивалей "Файне місто". На Тернопольщину съехались артисты из разных уголков страны. Среди хедлайнеров мероприятия была одна из самых популярных рок-групп The Hardkiss.

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Музыканты ошеломили публику не только невероятным концертом, но и яркими образами. В частности, в очередной раз удивила солистка Юлия Санина.

Новый концертный look Юлии Саниной

Обычно артистка делает несколько фото своего аутфита до выхода на сцену. На этот раз не было исключения. Юлия позировала на камеру за кулисами фестиваля. Она предстала перед объективом в белой oversize тунике из легкой ткани с рукавами на завязках. Наряд имел эпатажный принт с надписями и рисунками зеленого и черного цветов. Под тунику звезда надела короткие обтягивающие шорты в тон.

Особое внимание она, как всегда, уделила прическе и макияжу. Визажисты поработали над образом Саниной, чтобы на сцене певица выглядела эффектно. Юлии надели парик длины каре и с челкой розовато-белого цвета. Ее взгляд сделали выразительнее с помощью темных теней, а губы накрасили коричневой помадой. Исполнительница довершила экстравагантный образ массивными серьгами и цепочками.



Юлия Санина в белой тунике / Фото из инстаграма певицы



Юлия Санина в белой тунике / Фото из инстаграма певицы

Напомним, накануне Юлия распространяла фото, которые сделала во время съемок концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Тогда она надела белый костюм, из штанов, рубашки с откровенным вырезом на животе и удлиненного пиджака.