Украинский стилист и fashion-директор Vogue Ukraine Юлия Пелипас поделилась с поклонниками стильным образом в сером брючном костюме. Своим аутфитом знаменитость поразила Сеть.

Основательница апсайклинг-проекта bettter Юлия Пелипас редко делится стильными кадрами в Инстаграме. По большей части все ее безупречные образы можно увидеть в Инстаграм-хрониках стритстайла.

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Пелипас позировала перед объективом в сером брючном костюме bettter, оранжевом лонгсливе и синих кроссовках Adidas. Стилист сделала кадр на фоне вещей из своей коллекции и сообщила фанатам о совместной работе собственного бренда с Rika Studios.

Юлия любит брючные костюмы, брюки палаццо, маскулинные пиджаки, поэтому продемонстрировала поклонникам аутфит в котором ей больше всего комфортно. Ее стиль – авангардный и необычный. Fashion-директор Vogue Ukraine является любимицей стритстайл-фотографа с мировым именем Адама Катца.

Главное правило Юлии – миксовать классику и минимализм с яркой стейтмент-вещью и никогда не носить то, в чем некомфортно.

Первый дроп bettter вышел в июне 2020 года. В него вошли 46 луков из винтажной одежды. Каждая вещь уникальна, и марка рассказывает покупателю его историю – от производителя до прежних хозяев. В дроп вошли широкие костюмы, универсального размера, такой силуэт любит носить сама Юлия Пелипас.