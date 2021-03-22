Знаменитая модель Кендалл Дженнер удивляет сеть своим стильным образом в Нью-Йорке. Знаменитость примерила трендовый наряд, который сумела соединить в необычайно очаровательный образ.

Все свое свободное время Кендалл Дженнер проводит в Лос-Анджелесе, но недавно наведалась в Нью-Йорк по рабочим делам.

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Направляясь на деловую встречу, модель попала под прицелы папарацци в довольно стильном образе, который идеально подходит для важных переговоров или просто будничных выходов в офис.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменитость выбрала для выхода стиль преппи, который сочетает в себе элементы официально-делового стиля и смарт-кэжуала. Этот стиль одежды – удобный, сдержанный и элегантный одновременно.

Девушка надела белоснежную рубашку с пышными рукавами, поверх которой надела трендовый элемент гардероба, что уже несколько сезонов не покидает гардеробы модниц – вязаную жилетку в полоску от Mango.

Стильный образ 25-летняя модель соединила с свободными брюками цвета хаки и коричневыми лоферами с квадратным носком. Замечательный аутфит довершали солнцезащитные очки, золотистая цепочка на шее и зеленая сумка-багет от бренда Burberry, которая стоит более 50 тысяч гривен.



Непревзойденный образ Кендалл Дженнер / Getty Images

Что известно о стиле преппи

Термин преппи возник в 40-х годах прошлого века в Новой Ангии, в среде выпускников элитных закрытых колледжей.

Называется стиль преппи от слова preparatory – подготовительный. Словом преппи стали называть выпускников, готовящихся к поступлению в лучшие университеты страны, а также их стиль одежды, главной приметой которого была форма с логотипами колледжей.

Дети из лучших семей, которые одевались в наряды, присуще стилю преппи, пропагандировали особый образ мышления и стиль жизни: нацеленность на успех, прекрасные манеры, блестящие знания в профессиональной сфере, занятие спортом (конное поло, гольф, сквош). Преппи-стиль был сдержан, подчеркивал аккуратность, опрятность и неброскую элегантность.

Раньше стиль преппи был отличительной чертой исключительно "золотой молодежи", но со временем он превратился в модный тренд. В стиле преппи начали одеваться те, кто не посещал университет. Особую популярность стиль получил после выхода на экраны сериала "Сплетница" о жизни молодежи из высшего общества Нью-Йорка.