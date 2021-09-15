Известный украинский модельер и дизайнер Андре Тан постоянно на своей странице в инстаграме делится с поклонниками фэшн-советами.

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Он уже рассказал о трендовых вещах осени, назвал главную обувь этого сезона, а теперь решил рассказать об ошибках, которые допускают девушки во время составления осенних образов.

Каждая женщина хочет выглядеть модно и стильно. Для того чтобы всегда иметь безупречный вид, стоит не только заботиться о внешности, но и обращать внимание на важные детали, которые могут существенно изменить образ, или же вообще испортить его. Женщинам стоит помнить, что есть вещи, которые удешевляют ваш вид, поэтому от отдельных элементов гардероба надо отказаться.

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Что убивает стиль по словам Андре Тана

Нарушение правила многослойности

"Я повторял и буду повторять: первый слой в таких образах не должен быть более плотным за следующий, иначе ваш образ получится неряшливым, поскольку будет много лишних складок. В этом сезоне пойдите на эксперимент: под низ оденьте полуприлегающий кардиган, а сверху – куртку, жакет или стильный плащ. Таким образом вы выигрываете на контрасте фактур", – отметил дизайнер.



Андре Тан назвал ошибки в осеннем гардеробе / Фото из инстаграма дизайнера

Черные колготки – не панацея

По словам Андре Тана, сочетание черных колготок со всеми черными вещами в гардеробе – табу. В таком образе нельзя даже выходить из дома. Дизайнер говорит, что цветные колготки и колготки с принтами – хит сезона. Обращайте внимание на плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидную клетку, косую полоску на микрофибре или просто яркую пару.



Андре Тан назвал ошибки в осеннем гардеробе / Фото из инстаграма дизайнера

Страх экспериментов

"Экспериментируя, рекомендую делать акцент на классические вещи простого кроя. Если вы сделаете все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции образа. Тренируйте насмотренность, и тогда у вас все получится", – написал дизайнер.



Андре Тан назвал ошибки в осеннем гардеробе / Фото из инстаграма дизайнера

Черный образ – осенняя депрессия

Модельер просит поклонников не загонять себя самостоятельно в апатию и осеннюю скуку. Вместо того чтобы купить очередной темный жакет, Андре Тан советует купить шапочку яркого тона и перевернуть образ с ног на голову!



Андре Тан назвал ошибки в осеннем гардеробе / Фото из инстаграма дизайнера

Заправленная одежда

"Если вы думаете, что заправляя вещи, вы делаете фигуру стройнее, то вы глубоко ошибаетесь. Пусть лучше ваш модный свитер сидит свободно навыпуск, тогда пропорции фигуры будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки (до середины икры), такое сочетание особенно актуально в кэжуал-образах", – заявил Андре Тан.



Андре Тан назвал ошибки в осеннем гардеробе / Фото из инстаграма дизайнера