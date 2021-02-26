21-летняя испанская актриса радует своих поклонников не только фотографиями в Инстаграме, но и каждый раз новыми обложками для именитых глянцев. Эстер Эспосито появилась на обложке мартовского номера мексиканского издания L'Officiel.

Героиня популярного сериала Netflix "Элита" между съемками в другом молодежном сериале, находит время для фотосессий в популярных глянцах. Кроме того, Эстер не только снимается в них, но и предстает на обложках глянца.

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На этот раз Эспосито украсила новый мартовский номер L'Officiel México. Знаменитость появилась на двух обложках. На первой актриса позировала в черном платье на бретелях. На другой обложке актриса позировала в черном топе и сером жакете бренда Saint Laurent.



Эстер Эспосито появилась на обложке L'Officiel México / Фото из Инстаграма

Визажисты, как всегда, сделали Эстер ее любимый макияж, который ей очень подходит. Веки нарисовали золотистыми тенями, а губы накрасили коричневой помадой с добавлением блеска.



Эстер Эспосито появилась на обложке L'Officiel México / Фото из Инстаграма

Съемки проходили в Мадридском отеле Santo Mauro. 21-летняя актриса опубликовала обложку глянца в своем Инстаграме. Фотография девушки уже собрала более 1 миллиона предпочтений.

Напомним, недавно испанка появилась на обложке итальянского издания Grazia. Знаменитость позировала в нарядах Etro и украшениях BVLGARI.