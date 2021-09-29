Эстер Экспозито снялась в фантастической фотосессии для Harper's Bazaar Mexico: роскошные фото

Испанская молодая актриса, звезда сериала "Элита" Эстер Экспозито снялась для октябрьского номера глянца Harper's Bazaar Mexico. Знаменитость получила огромную популярность после выхода молодежного сериала на стриминговом сервисе Netflix, поэтому ее часто приглашают на съемки именитые издания.

21-летняя испанская звезда кино Эстер Экспозито умеет не только впечатлять своими изысканными образами на красных дорожках и светских мероприятиях. Красавица почти каждый месяц позирует для обложек глянцев из разных уголков мира.

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Сериал "Элита" получил необычайную популярность, а вместе с этим зрителям полюбилась своенравная героиня Карла – ученица школы Лас Энчинас, которая является наследницей маркиза Калеруега, владельца винных погребов.

4 сезон популярного сериала вышел без любимицы миллионов Эстер Экспозито, впрочем в сети ходят слухи, что блондинка таки вернется, но уже в 5 сезоне. И пока фанаты ждут выхода любимого сериала, Эстер посещает Каннский кинофестиваль, Неделю моды в Милане и красуется на обложках известных глянцев в мире.

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На обложке мексиканского издания Harper's Bazaar актриса красовалась в необычном платье, состоявшем из пластмассового корсета в виде женского тела с "кубиками" и огромного сатинового банта розового цвета. Ее образ довершало массивное колье с драгоценными камнями и зачесанный высокий пучок.

Испанка также примерила безупречное салатовое платье, которое довершила молочными перчатками и драгоценным колье, а также браслетами от ювелирного Модного дома BVLGARI. Блондинка позировала перед фотографом в кружевном черном платье с украшениями ограниченного тиража.

Также красавица примерила желтое платье от бренда Schiaparelli с глубоким разрезом в зоне декольте, жакет с массивными плечами и комбинезон.



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico