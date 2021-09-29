21-летняя испанская звезда кино Эстер Экспозито умеет не только впечатлять своими изысканными образами на красных дорожках и светских мероприятиях. Красавица почти каждый месяц позирует для обложек глянцев из разных уголков мира.

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Сериал "Элита" получил необычайную популярность, а вместе с этим зрителям полюбилась своенравная героиня Карла – ученица школы Лас Энчинас, которая является наследницей маркиза Калеруега, владельца винных погребов.

4 сезон популярного сериала вышел без любимицы миллионов Эстер Экспозито, впрочем в сети ходят слухи, что блондинка таки вернется, но уже в 5 сезоне. И пока фанаты ждут выхода любимого сериала, Эстер посещает Каннский кинофестиваль, Неделю моды в Милане и красуется на обложках известных глянцев в мире.

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На обложке мексиканского издания Harper's Bazaar актриса красовалась в необычном платье, состоявшем из пластмассового корсета в виде женского тела с "кубиками" и огромного сатинового банта розового цвета. Ее образ довершало массивное колье с драгоценными камнями и зачесанный высокий пучок.

Испанка также примерила безупречное салатовое платье, которое довершила молочными перчатками и драгоценным колье, а также браслетами от ювелирного Модного дома BVLGARI. Блондинка позировала перед фотографом в кружевном черном платье с украшениями ограниченного тиража.

Также красавица примерила желтое платье от бренда Schiaparelli с глубоким разрезом в зоне декольте, жакет с массивными плечами и комбинезон.



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico



Стильная фотосессия Эстер Экспозито / Harper's Bazaar Mexico