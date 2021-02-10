33-летняя модель Эшли Грэм появилась на обложке глянца The Wall Street Journal и снялась в невероятно стильной фотосессии.

В новом выпуске американская модель рассказала об особенностях материнства и о желании иметь еще одного ребенка.

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Эшли родила своего первого сына Исаака в январе 2020 года дома в Бруклине, прежде чем переехать в свой дом детства в штате Небраска. Теперь знаменитость хочет еще одного ребенка и заявляет, что "готова забеременеть хоть завтра".

В разговоре с журналистами глянца Эшли вспомнила свой первый модельный опыт. По ее словам, когда она приехала в 17-летнем возрасте в Нью-Йорк, то не умела ни готовить еду, ни правильно ухаживать за собой.

Мой вес стремительно вырос, зато моя самооценка стремительно упала, а мои агенты говорили мне, что если я не похудею, у меня не будет модельной работы. Осознание того, что я не устроилась на работу из-за того, что была "слишком толстой", на самом деле придало мне смелости и амбиций пойти и заполнить пустоту в этой области,

- рассказала Грэм.

Эшли говорит, что ей не очень нравится постоянно обсуждать свое тело, но у нее есть определенная миссия перед ее 12-миллионной аудиторией.

"Я постоянно фотографирую свое реальное тело, потому что хочу, чтобы все знали, что есть женщины с целлюлитом, жиром на спине и растяжками. Есть много пышных женщин, крупных женщин, полных женщин, как бы вы их ни хотели называть", – заявила plus-size модель.

В своем инстаграме звезда поблагодарила всех причастных к ее безупречной одежде. По ее словам, несмотря на то, что она супермодель, ей не всегда приходится надевать дизайнерские вещи, которые ей подходят и прекрасно на ней сидят.

На черно-белой обложке Эшли появилась в длинной трикотажной платье с расстегнутыми пуговицами, которые дают возможность обнажить правую и левую ногу. Стилисты поворчали над ее волосами и создали очень красивую прическу. Грэм позировала с пышными накрученными волосами, украшенными сверху небольшим черным бантом.



Эшли Грем на обложке глянца WSJ / Фото из инстаграма art8amby

Кроме этого, супермодель предстала перед камерой в длинной желтой шифоновой юбке, туфлях на низком каблуке и черном жакете.

Эшли также поснимали в черном штанном костюме, весеннем тренче, оверсайз-рубашке, пышной юбке и коротком пальто.



Эшли Грем на обложке глянца WSJ / Фото из инстаграма art8amby



Эшли Грем на обложке глянца WSJ / Фото из инстаграма art8amby



Эшли Грем на обложке глянца WSJ / Фото из инстаграма art8amby



Эшли Грем на обложке глянца WSJ / Фото из инстаграма art8amby

Эшли Грем на обложке глянца WSJ / Фото из инстаграма art8amby



Эшли Грем на обложке глянца WSJ / Фото из инстаграма art8amby