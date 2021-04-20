33-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм появилась на обложке глянца PORTER magazine. Также знаменитость снялась в роскошной фотосессии.

Модель позировала в летних платьях из новых коллекций Isabel Marant и Oscar de la Renta. Снимки с фотосессий и обложку журнала Эшли Грэм опубликовала на своей личной странице в инстаграме, за которой следит более 12 миллионов человек.

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"Спасибо глянцу за веру в меня и веру в будущее моды. Я провела свою карьеру, бросая вызов нереальным стандартам индустрии моды и нереальным стандартам, применяемым к женщинам в целом. Мы прошли долгий путь и эта обложка для меня является возможностью предстать перед вами такой, какой я есть", – написала модель plus-size.

На обложке глянца Эшли Грэм появилась в черном платье на завязках со стильной прической. Визажисты сделали знаменитости нежный макияж. Они накрасили ей веки коричневыми тенями, сделали темные стрелки, а губы нарисовали нюдовой помадой.

Стилисты для фотосессии подобрали платья из новых коллекций известных брендов. Модель позировала в белом платье с корсетом, в бежевом тренче и черном платье с короткими рукавами-буфами и сумкой с бахромой. Для каждого отдельного кадра модель примерила шнурованные босоножки с квадратным мысом.

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