Известная певица и участница Нацотбора на Евровидение-2020 Jerry Heil снялась в фотосессии для украинского глянца Vogue. Звезда примерила сексуальный образ, который ей очень к лицу.

За 25-летней Яной Шамаевой, более известной как Jerry Heil, закрепился образ скромной певицы, которая в своих песнях затрагивает острые социальные темы. Девушка редко примеряет женственные образы в виде платьев и туфель на каблуке, впрочем, исполнительница все-таки смогла поразить своих поклонников великолепным перевоплощением.

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На своей личной странице в инстаграм Jerry Heil опубликовала несколько кадров из бэкстейджа. В заметке Яна отметила, что съемка для украинского глянца Vogue открыла ее с другой стороны.

Образ Jerry Heil

Певица позировала на камеру в фотостудии. Стилисты одели девушку в длинное обтягивающее платье с высокой горловиной и короткими рукавами. Главная изюминка наряда – глубокий разрез до бедра, который добавлял женственности и сексуальности. Нежный образ дополнило массивное серебристое колье.

На серии снимков Яна Шамаева позировала со своими короткими волосами. Стилисты залакировали передние пряди волос, создав минималистичную прическу. Визажисты нарисовали веки светло-коричневыми тенями и подвели их массивными черными стрелками, губы накрасили красно-оранжевой помадой.

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В инстаграм-сторис певица показала закулисье фотосессии. На камеру она уже позировала с другой прической – длинным хвостом. Также она поделилась с поклонниками тем фактом, что на фотосессии позировала без каблуков, а в кроссовках.



Jerry Heil показала закулисье фотосессии / Фото из инстаграм-сторис



Jerry Heil показала закулисье фотосессии / Фото из инстаграм-сторис

На новую фотосессию певицы уже с нетерпением ждут ее поклонники. В комментариях фанаты творчества Jerry Heil засыпали ее позитивными комментариями. "Невероятная", "Джерри, это просто пушка", "Очень круто выглядишь", "Образ – топ", "Какое платье элегантная", "Какая же ты леди", – написали в комментариях пользователи інстаграму.