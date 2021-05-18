Jerry Heil показывает своей аудитории в инстаграме стильные образы. Девушка любит необычные костюмы, неоновое наряды и трендовые элементы гардероба, которые удачно сочетает в своем образе.

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В последней заметке знаменитость похвасталась новыми кроссовками от бренда Adidas, которые сделаны из переработанных материалов.

В состав кроссовок входит материал Primegreen, созданный из переработанных волокон. 50% верха составляют материалы вторичной переработки, без первичного полиэстера. Мультимедийная кампания стала манифестом борьбы Adidas с пластиковыми отходами,

– отметила певица.

В интервью изданию Financial Times, экс-глава Adidas Global Brands Эрик Лидтке заявлял, что бренд до 2024 года откажется от использования непереработанного полиэстера.

Образ Jerry Heil

Яна Шемаева сделала несколько стильных кадров в фотостудии. Она надела светло-бежевый свитшот, который дополнила черными велосипедками от Adidas с белыми лампасами.

Довершили образ белые высокие носки и кроссовки Adidas Stan Smith – самая популярная модель немецкого бренда за всю историю. Кроссовки были впервые представлены в 1963 году и не теряют своей популярности до сих пор.

Jerry Heil для фотосессии сделала прическу мальвину, а волосы накрутила в легкие локоны. Улыбающаяся девушка позировала перед камерой с подсолнухами и поливалкой с герберами.

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