Эпатажный Lil Nas X анонсировал коллаборацию с Jean Paul Gautier
Источник:инстаграм Lil Nas X
Известный американский рэпер Lil Nas X накануне выпуска нового альбома MONTERO в своих социальных сетях анонсировал коллекцию одежды совместно с Jean Paul Gautier.
Многие еще давно догадывались об их сотрудничестве, а толчком стал пост в твитере Лил Наса: "Скоро будет большой анонс", на что отреагировал французский модный дом.
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Каждый год на модных показах Жан впечатляет зрителей своими эпатажными коллекциями: огромные платья, юбки на мужчинах, необычные корсеты, и это лишь небольшая часть. А о последнем перформансе в мире моды будут говорить еще долго. Как Жан Поль, так и Лил Нас любят создавать нетипичный и интересный контент для своей аудитории. А сам рэпер стал самым популярным по версии Spotify.
Как выглядит коллаборация певца и бренда
В коллекцию вошел лонгслив, на котором изображен музыкант с белыми крыльями и нимбом над ним, вокруг цветы, облака, бабочки и купидоны в виде чертей, а логотип оформлен в готическом стиле.
Lil Nas X анонсировал коллаборацию с Jean Paul Gautier / Фото с сайта бренда
Сейчас на официальном сайте можно оформить заказ на лонгслив за 330 евро, а их в коллекции всего 666 единиц.