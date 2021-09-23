Эпатажный Lil Nas X анонсировал коллаборацию с Jean Paul Gautier

Известный американский рэпер Lil Nas X накануне выпуска нового альбома MONTERO в своих социальных сетях анонсировал коллекцию одежды совместно с Jean Paul Gautier.

Многие еще давно догадывались об их сотрудничестве, а толчком стал пост в твитере Лил Наса: "Скоро будет большой анонс", на что отреагировал французский модный дом.

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Каждый год на модных показах Жан впечатляет зрителей своими эпатажными коллекциями: огромные платья, юбки на мужчинах, необычные корсеты, и это лишь небольшая часть. А о последнем перформансе в мире моды будут говорить еще долго. Как Жан Поль, так и Лил Нас любят создавать нетипичный и интересный контент для своей аудитории. А сам рэпер стал самым популярным по версии Spotify.

Как выглядит коллаборация певца и бренда

В коллекцию вошел лонгслив, на котором изображен музыкант с белыми крыльями и нимбом над ним, вокруг цветы, облака, бабочки и купидоны в виде чертей, а логотип оформлен в готическом стиле.



Lil Nas X анонсировал коллаборацию с Jean Paul Gautier / Фото с сайта бренда

Сейчас на официальном сайте можно оформить заказ на лонгслив за 330 евро, а их в коллекции всего 666 единиц.

Автор: София Бигайло