Энергия 90-х возвращается: какие аксессуары будут актуальными этим летом

Аксессуар – неотъемлемая вещь в гардеробе любой модницы. Украшения, головные уборы, солнцезащитные очки всегда добавляют в образы яркости, оригинальности и особого шарма. Лето является прекрасной порой, чтобы устроить модные эксперименты с винтажными деталями образов. Какие аксессуары будут актуальными этим летом узнавайте в материале.

Маленькие детали образов – аксессуары, часто играют в них очень весомую роль. Скучный серый аутфит с легкостью может превратиться в стильное буйство цвета с помощью только одного украшения или яркой сумочки.

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Какие аксессуары из 90-х будут модными летом-2021

Шелковый платок

Платок ворвался в модные тренды еще в прошлом году. Это абсолютно универсальный аксессуар, который можно стильно внести в любой лук. Шелковый платок носят по-разному: им обертывают ручку сумки, завязывают на шее или же используют в качестве головного убора, что является особенно актуальным этим летом. Платок станет не только ярким акцентом образа, но и защитит голову и волосы от негативного воздействия солнечных лучей.



Аксессуары лета-2021: платок / Фото Pinterest

Шпильки для волос

Очень сильно полюбились модницам аксессуары для волос. Их можно выбрать разного дизайна и легко комбинировать с любыми другими украшениями. Актуальными этим летом являются заколки в золотом цвете.



Какие аксессуары из 90-х будут модными летом-2021 / Фото Pinterest

Модный крабик

Еще одним стильным аксессуаром для волос этим летом является крабик. В 90-х эта деталь образа была очень популярной и едва ли не каждая звезда Голливуда имела ее в своем гардеробе. Сейчас крабики для волос активно вносят в свои луки такие знаменитости как Кендал Дженнер, Хейли Бибер.



Какие аксессуары из 90-х будут модными летом-2021: крабик для волос / Фото Pinterest

Украшения из бисера

Милые "детские" бусы из разноцветного бисера добавляют в образ нотки легкости и инфантильности. Носить такие украшения не обязательно с яркой одеждой, не менее интересно они смотрятся на контрасте с базовым гардеробом. Более того, такое ожерелье или браслетик можно с легкостью сделать своими руками и выполнить его в таком дизайне, в котором вы желаете.



Тренды лета-2021: аксессуары / Фото Pinterest