Креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер выпустил новую рекламную кампанию весенне-летней коллекции Louis Vuitton и пригласил стать послами известных знаменитостей.

Для съемок кампейна Николя самостоятельно выступил фотографом и снял Эмму Стоун, Софи Тернер, Анджелику Росс, Джейден Смит, японскую теннисистку Наоми Осаку и многих других.

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Создавая весенне-летнюю коллекцию Гескьер делал ставку на одежду оверсайз. Часть одежды, среди которых штанни костюмы и тренчи – знаменитости примерили на несколько размеров больше своих параметров.

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер позировала в светло-горчичном бомбере с лаймовыми вставками и полосатом длинном шелковом платье. В руках актриса держала черную сумку Louis Vuitton с вытесненной монограммой. Кадр Софи обрамлен синей рамкой.



София Тернер позирует в наряде Louis Vuitton / Фото из инстаграма

Актриса Эмма Стоун перед объективом предстала в элегантном образе. Знаменитость надела черное классическое шерстяное пальто, а разбавила темный образ благодаря бежевой сумке с ручкой-цепочкой. Кадр Стоун обрамлен зеленой рамкой.



Эмма Стоун позирует в наряде Louis Vuitton / Фото из инстаграма

Другие знаменитости появились в не менее привлекательных кадрах, позируя в стильном наряде и рекламируя интересные модели сумок.