Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку в безупречном молочном платье: удивительный образ

Зажигательная американка Эмили Ратаковски пришла на церемонию WSJ’s Innovator Awards 2021 в нежном платье молочного цвета. Знаменитость, которая всячески любит демонстрировать свое тело, на этот раз выбрала сдержанный вариант.

Свою модельную карьеру Эмили Ратаковски начала всего в 14 лет и с тех пор заставляет говорить о себе весь мир. Звезду часто приглашают на светские мероприятия, где она любит поражать публику эпатажными образами.

Читайте также Панелопа Крус в черной вуали снялась для арабского Vogue: роскошные образы

Молодая мамочка в последнее время выбирает сдержанный наряд. Для звездного мероприятия, которое организовало американское издание WSJ Эмили примерила длинное молочное платье от бренда The Feminine Unique. Изделие с драпировкой идеально подчеркнуло стройную талию манекенщицы.

Нежный образ модель дополнила красными мюлями и клатчем коричневого цвета необычной формы. Красавица распустила волосы и сделала кудри, а на лице любимый макияж в золотистых тонах.



Нежный образ Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images