Эмили Ратаковски за день показала 4 образа, которые можно легко повторить: фото модных выходов

Американская модель Эмили Ратаковски любит привлекать к себе внимание прессы стильными образами. После многочисленных светских выходов в платьях, модель активно взялась за работу, поэтому в один день имела столько встреч, что ей довелось сменить 4 наряда подряд.

В понедельник, 8 ноября, звезда стала гостьей на телеканалах CBS, NBC Studios, а также посетила вечернее шоу Сета Майерса и Джимми Феллона. Такая активность Эмили спровоцирована не просто так, накануне модель выпустила книгу "My Body", так что теперь светских выходов манекенщицы станет больше.

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В последнее время фанаты замечают, как изменился стиль Эмили Ратаковски после рождения сына. Возможно, у знаменитости появилась собственная стилистка, или же модель после того, как стала мамой, решила сделать ставку на скромную одежду, отказавшись от нарядов с разрезами и глубоким декольте.

Образы, которые выбрала знаменитость, были очень похожи на аутфиты Кендалл Дженнер, которые подбирает для нее стилистка Дани Мишель. Лаконичные и сдержанные наряды Эмили Ратаковски идеально подойдут для будней. Их можно примерить на работу, прогулку или свидание.

Перед объективами папарацци 30-летняя модель появилась в белоснежной водолазке, которую дополнила кремовой юбкой плиссе и бежевыми сапогами на каблуке.



Стильные образы Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images

Манекенщица также примерила стильный денимовый аутфит. Она надела джинсовую рубашку, которую дополнила джинсами на высокой посадке, украсив look коричневым ремнем.



Стильные образы Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images

Для вечернего выхода Эмили Ратаковски появилась перед камерами фотографов в двух разных безупречных образах. Модель примерила белую водолазку на молнии, дополнив ее кожаной мини-юбкой на запах и черными высокими сапогами на каблуке.



Стильные образы Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images

Во время последнего выхода манекенщица прошлась в многослойном образе. Она надела под низ бордовую водолазку и рубашку в вертикальные бело-синие полоски. Сверху она примерила бежевый жакет и костюмные брюки-палаццо. Аутфит дополнили золотистые серьги-кольца и кремовые сапоги.



Стильные образы Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images