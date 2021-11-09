В понедельник, 8 ноября, звезда стала гостьей на телеканалах CBS, NBC Studios, а также посетила вечернее шоу Сета Майерса и Джимми Феллона. Такая активность Эмили спровоцирована не просто так, накануне модель выпустила книгу "My Body", так что теперь светских выходов манекенщицы станет больше.

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В последнее время фанаты замечают, как изменился стиль Эмили Ратаковски после рождения сына. Возможно, у знаменитости появилась собственная стилистка, или же модель после того, как стала мамой, решила сделать ставку на скромную одежду, отказавшись от нарядов с разрезами и глубоким декольте.

Образы, которые выбрала знаменитость, были очень похожи на аутфиты Кендалл Дженнер, которые подбирает для нее стилистка Дани Мишель. Лаконичные и сдержанные наряды Эмили Ратаковски идеально подойдут для будней. Их можно примерить на работу, прогулку или свидание.

Перед объективами папарацци 30-летняя модель появилась в белоснежной водолазке, которую дополнила кремовой юбкой плиссе и бежевыми сапогами на каблуке.

Стильні образи Емілі Ратажковскі
Стильные образы Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images

Манекенщица также примерила стильный денимовый аутфит. Она надела джинсовую рубашку, которую дополнила джинсами на высокой посадке, украсив look коричневым ремнем.

Стильні образи Емілі Ратажковскі
Стильные образы Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images

Для вечернего выхода Эмили Ратаковски появилась перед камерами фотографов в двух разных безупречных образах. Модель примерила белую водолазку на молнии, дополнив ее кожаной мини-юбкой на запах и черными высокими сапогами на каблуке.

Стильні образи Емілі Ратажковскі
Стильные образы Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images

Во время последнего выхода манекенщица прошлась в многослойном образе. Она надела под низ бордовую водолазку и рубашку в вертикальные бело-синие полоски. Сверху она примерила бежевый жакет и костюмные брюки-палаццо. Аутфит дополнили золотистые серьги-кольца и кремовые сапоги.

Стильні образи Емілі Ратажковскі
Стильные образы Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images