Эмили Ратаковски примерила роскошное платье Versace, в котором дефилировала Ирина Шейк

На днях американская модель Ратаковски отпраздновала 30-летие. Для вечеринки на побережье океана она подобрала платье от бренда Versace. В нем звезда выглядела так роскошно, что от комплиментов не удержалась ни Ирина Шейк, которая представляла наряды на подиуме, ни Донателла Версаче.

Знаменитая именинница собрала друзей и близких на элитной вилле с бассейном и видом на океан. Эмили Ратаковски устроила светскую вечеринку и предстала в образе, в котором смело могла появиться на красном дорожке.

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С бокалом шампанского модель томно позировала на закате, демонстрируя фантастическую фигуру после родов и роскошное платье из весенней коллекции бренда Versace. Это атласное одеяние небесно-голубого цвета на бретельках и с открытым декольте. Оно щедро расшито разноцветными кристаллами и завершено высоким разрезом спереди.

В платье из новой коллекции Versace Эмили Ратаковски выглядела потрясающе. Наряд идеально подчеркнул хрупкую талию и пышный бюст модели. Праздничный аутфит она завершила минималистическими перламутровыми босоножками на каблуках. Тогда как над прической и макияжем звезда не заморачивалась: распустила волосы и подняла глаза стрелками.

Эмили Ратаковски в платье Versace / Фото с инстаграма модели

Эмили Ратаковски в платье Versace / Фото с инстаграма модели

Новые фото Ратаковски собрали более миллиона лайков. Комментарий оставила даже главная дизайнер модного дома Versace – Донателла Версаче. "От тебя перехватывает дыхание! Люблю тебя, Эмили", – написала успешная модельер. Модель Ирина Шейк, которая осенью прошлого года дефилировала по подиуму в этом платье, оставила смайлики в виде огня. Как это было, смотрите видео ниже.

К слову, в день рождения Эмили Ратаковски выбрала не только платье, но и бра от Vercase. Знаменитость позировала на фоне океана в обольстительном оранжевом наряде из той же коллекции итальянского дома моды.