Эмили Ратаковски – одна из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется раздеваться перед камерой и демонстрировать свое тело. Стоит отметить, что после рождения ребенка модель перестала публиковать обнаженные кадры и надевать крошечные топы с миниюбки. Впрочем, это не мешает ей выглядеть эффектно даже в мужском костюме.

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Недавно модель отправилась на вечеринку. Для такого мероприятия она выбрала не платье, а маскулинный костюм, который помог ей стать звездой вечера.

Эмили Ратаковски ознаменовала свое первое публичное появление в этом наряде с тех пор, как выступила со своими обвинениями против Робина Тика.

Образ Эмили Ратаковски

На обнаженное тело молодая мамочка надела маскулинный жакет серого цвета. Она также примерила широкие брюки на кант, довершив образ черными вьетнамками на невысоких каблуках. Манекенщица пришла на мероприятие без сумки, держа в руках лишь защитную маску.

Свой образ Эмили довершила серебристым колье на шее. Знаменитость распустила волосы, а на лице сделала любимый макияж в коричневых тонах, подчеркнув свои пухлые губы помадой медного оттенка.



Эмили Ратаковски надела мужской костюм / Фото з Getty Images



Эмили Ратаковски надела мужской костюм / Фото з Getty Images