Эмили Ратаковски надела платье от украинского бренда Bevza: роскошный образ

Успешная американская актриса и модель Эмили Ратаковски очаровала сеть фотографией в платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы. Уже несколько сезонов модельер представляет коллекцию одежды на Неделе моды в Нью-Йорке, поэтому одежду отечественного бренда выбирают многие зарубежные звезды.

Смелая и уверенная Эмили Ратаковски знает, как привлечь внимание к своей личности. Ранее звезда никогда не оставалась без комплиментов поклонников и активных обсуждений ее фанатов, когда надевала провокационный наряд.

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В последнее время Эмили все больше выбирает закрытую одежду, без глубоких вырезов в зоне декольте, впрочем пользователям такие аутфиты молодой мамочки нравятся даже больше.

Недавно звезда посетила в Нью-Йорке вечеринку журнала W The Originals Issue. Для светского мероприятия модель выбрала платье от украинского бренда Bevza. Эмили уже не первый раз выбирает вещи из коллекций нашего дизайнера. В гардеробе манекенщицы есть немало единиц созданных украинкой Светланой Бевзой.

Перед вспышками фотокамер манекенщица красовалась в белоснежном платье из вискозы на длинный рукав. Изделие, которое выбрала Эмили Ратажковскі, дизайнер представила в рамках коллекции осень – зима 2021. На создание этой коллекции Светлану Бевзу вдохновил образ княгини Ольги.

Свій аутфіт Эмили дополнила черным клатчем от Jacquemus и красными сапогами от итальянского бренда Gia Borghini.



Эмили Ратаковски в стильном платье украинского бренда / Фото из инстаграма