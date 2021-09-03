Эмили Ратаковски дефилировала по ночному Лос-Анджелесу на показе Savage X Fenty: яркие фото

30-летняя модель Ратаковски в марте впервые стала мамой. Уже через несколько месяцев после родов манекенщица демонстрировала безупречную фигуру и снималась в кампейне для собственного бренда. Накануне знаменитость дефилировала на закрытом показе нижнего белья Savage X Fenty.

Недавно барбадосская певица Рианна анонсировала третий виртуальный показ нижнего белья Savage X Fenty. Показ Savage X Fenty Show Vol. 3 транслироваться в 240 странах по всему миру 24 сентября.

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На закрытый показ новой коллекции исполнительница пригласила многих известных моделей, среди которых – Эмили Ратаковски. Манекенщица также имеет собственный бренд купальников Inamorata, который постоянно рекламирует, впрочем продефилировать в нижнем белье Savage X Fenty не отказалась.

Закрытый показ происходил ночью в Лос-Анджелесе. Для этого действа перекрыли автотрассу, поэтому дефиле получилось особенно эффектным.

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Эмили примерила купальник фиолетового цвета с металлизированной ткани. Ее образ дополняли многочисленные заплетенные косички и леопардовые туфли-лодочки. Стилисты завершили look эффектным макияжем, массивными золотыми серьгами и габаритным браслетом.

Рианна также пригласила принять участие в шоу моделей и знаменитостей Беллу и Джиджи Хадид, Лиззи, Деми Мур, Рики Мартина и Джеймса Корден. Звездная группа работала над показом до поздней ночи и, по словам очевидцев, шоу включало около 200 выходов моделей и несколько постановок, которые одновременно снимали в разных районах города.



Эмили Ратаковски на показе Savage X Fenty / Фото Elle



​Эмили Ратаковски на показе Savage X Fenty / Фото Elle



​Эмили Ратаковски на показе Savage X Fenty / Фото Elle