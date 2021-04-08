Супермодель и приглашенный редактор британского Vogue Эмбер Валетта в рамках сотрудничества с брендом Karl Lagerfeld создала аксессуары. Главным предметом их коллаборации стала сумка K / Kushion из растительной кожи, для изготовления которой используются кактусы.

Экоактивистка Эмбер Валетта средства от проданных вещей хочет направить в организацию The Ocean Cleanup, разрабатывающую способы извлечения пластикового мусора из океанических вод.

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Главный предмет коллекции – сумка K/Kushion представлена в черном и зеленом цветах. Сумку изготовили из экокожи, разработанной мексиканской фирмой Desserto. Пригодный для переработки материал делают из волокон кактусов, которые затем окрашивают органикой. Вторая вариация модели выполнена из переработанного хлопка.



Сумки из коллекции mber Valletta x Karl Lagerfeld / Vogue



Сумки из коллекции mber Valletta x Karl Lagerfeld / Vogue

"Мы очень внимательно относились как к материалам, так и к дизайну. Дизайн был для меня очень важен. Я вложила в него свою индивидуальность", – рассказала Валлетта в интервью WWD.

Коллекцию сумок дополнил ряд небольших аксессуаров, также сделанных с соблюдением всех экологических требований: бутылка для воды, защитная маска, кошелек из кактусовой кожи, косметички.

Вторая коллекция Amber Valletta x Karl Lagerfeld выйдет следующей весной, впрочем, что именно это будет – пока не сообщается.