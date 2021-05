Шведская модель Эльза Хоск не перестает удивлять своих поклонников великолепными образами. В последней публикации на своей личной странице в инстаграме "ангел" Victoria's Secret показала look of the daу.

Образ Эльзы Хоск

Перед камерой манекенщица предстала в черном бралете. Сверху она надела лимонный жакет и продемонстрировала подписчикам свою стройную талию. Несколько месяцев назад модель стала мамой, впрочем, довольно быстро вернула свою привычную форму. Нежный образ модель дополнила молочными широкими брюками.

Некоторые пользователи инстаграма критиковали блондинку за то, что она кичится своим телом, ведь многим мамочкам после рождения ребенка трудно вернуться к предыдущим параметрам.

В своих сториз Эльза часто показывает тренировки из зала. На видеороликах она демонстрировала, как качала пресс со своим бойфрендом Томом Дейли.

На этот раз девушка опубликовала вместо привычной серии кадров лишь одну фотографию, опустив лицо вниз. Свое вьющиеся волосы Эльза распустила и позировала босиком на локации возле своего особняка.

В публикации манекенщица написала, что мечтает в таком аутфите о Ямайке.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма