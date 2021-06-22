Цвет настроения – розовый: Эльза Хоск восхитила сеть впечатляющим образом

Знаменитая шведская модель Эльза Хоск недавно вернулась в Нью-Йорк. Манекенщица попала под прицелы папарацци в очень стильном наряде. Новый образ молодой мамы уже восхитил всех ее фанатов.

Эльза Хоск впервые за длительный период самостоятельно отправилась на прогулку по Нью-Йорку. Вероятно, ее пребывание обусловлено рабочими проектами, поэтому за модными выходами блондинки, которая любит стильно одеваться, поклонники будут наблюдать еще долго.

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Стритстайл-фотографы засняли Эльзу в современном районе Нью-Йорка – Трайбеке, который известен своими старыми промышленными зданиями, многие из которых сейчас превратились в жилые комплексы в стиле лофт.

Эффектный look Эльзы Хоск

Для первого выхода в одиночку в своем любимом городе модель выбрала волшебный аутфит. Манекенщица надела белую базовую футболку, которую дополнила нежно-розовым костюмом, который состоял из жакета оверсайз и мини-юбки.

Инфлюенсеры часто задают всем модницам мира тренды, поэтому костюм шведской модели стоит взять на вооружение. В ярких цветах он будет актуальным не только летом, но и осенью.

Безупречный образ знаменитость дополнила белыми носками и черными лоферами от Chanel. Вьющиеся волосы Эльза распустила, надела любимые черные солнцезащитные очки, завершив аутфит минималистичной белой сумкой из новой коллекции Valentino.



Эффектный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



​Эффектный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма