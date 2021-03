Успешная шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала своим поклонникам свой look of the day. Она предстала перед камерой в топе, кардигане и белых брюках.

Известная модель Эльза Хоск почти ежедневно делится со своей 6-миллионной аудиторией новыми фото и показывает свои стильные образы. Смотрите также Рози Хантингтон-Уайтли выпустила собственную коллекцию обуви: безупречные модели На этот раз "ангел" Victoria's Secret поделилась очередной серией кадров и продемонстрировала трендовый look. Образ Эльзы Хоск Молодая мама позировала перед объективом на солнечном, но ветреном пляже. Для новой стильной съемки она надела бежевый топ, объемный вязаный кардиган и белые штаны с несколькими накладными карманами. Топ позволил Эльзе похвастаться тонкой талией. Стильный аутфит Хоск дополнила золотистой цепочкой с кулоном. Наряд модель соединила с белыми кроссовками Adidas в тон брюк. Модель вышла на прогулку с привычной для себя прической – распущенными вьющимися волосами, которые ей очень идут. Пляжные дни – лучшие дни,

– написала в посте к фотографиям Эльза Хоск.

Стильный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма

