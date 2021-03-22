Эльза Хоск захватила модным образом в топе и кардигане: фото
Успешная шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала своим поклонникам свой look of the day. Она предстала перед камерой в топе, кардигане и белых брюках.
Источник:инстаграм Эльзы Хоск
Известная модель Эльза Хоск почти ежедневно делится со своей 6-миллионной аудиторией новыми фото и показывает свои стильные образы.
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На этот раз "ангел" Victoria's Secret поделилась очередной серией кадров и продемонстрировала трендовый look.
Образ Эльзы Хоск
Молодая мама позировала перед объективом на солнечном, но ветреном пляже. Для новой стильной съемки она надела бежевый топ, объемный вязаный кардиган и белые штаны с несколькими накладными карманами. Топ позволил Эльзе похвастаться тонкой талией.
Стильный аутфит Хоск дополнила золотистой цепочкой с кулоном. Наряд модель соединила с белыми кроссовками Adidas в тон брюк. Модель вышла на прогулку с привычной для себя прической – распущенными вьющимися волосами, которые ей очень идут.
Пляжные дни – лучшие дни,
– написала в посте к фотографиям Эльза Хоск.
Стильный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма
Стильный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма
Безупречные образы Эльзы Госк
- Дерзкий образ в кожаном тренче и брюках хаки;
- Эльза Хоск отправилась на прогулку в винтажной панаме;
- Модель показала трендовый образ весны, который можно легко повторить.
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