Фотосессия для глянца стала для Эльзы знаковой, ведь это впервые модель позировала перед камерами после того, как стала мамой. По словам модели, это был очень особенный для нее день, ведь она впервые за долгий период вернулась к работе.

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"Приезд команды, обед в саду, кормление моего ребенка между фотосессией, взрыв красивой одежды по всему дому, прыжки в бассейне в конце дня и разговоры о моих самых больших страстях – это архитектура и дизайн интерьера", – подытожила день Эльза в заметке.

Ангел "Victoria's Secret" значительную часть своих кадров делает дома. Молодая мамочка обожает дом, в который она с бойфрендом Томом Дейли переехала в конце 2020 года. В сторис она часто показывает просторные комнаты с множеством элементов интерьера, а также демонстрирует любимую зону отдыха – террасу с видом на бассейн.

Перед камерой фотографа Эльза показала, как проводит свой обычный день: складывает цветы в вазу, красит ногти, кормит ребенка, катается на качели, выбирает книги для чтения и плавает в бассейне.

Знаменитость примерила оранжевый костюм размера оверсайз, состоящий из рубашки и шорт, серую рубашку, выполненную в технике пэчворк, бейсболку и джоггеры, белую рубашку с джинсами, широкие брюки и коричнево-молочный костюм в технике тай-дай.

На кадрах Эльза позировала с распущенными вьющимися волосами, а на ее лице был любимый естественный макияж.



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма



Эльза Хоск в фотосессии для Vogue / Фото из инстаграма