Судя по гардеробу Эльзы Госк, она немало своих средств тратит на одежду. Почти каждый день манекенщица предстает перед камерами в новом образе, который полностью состоит из тех элементов гардероба, которые она не повторяла ранее в своих аутфитах. Исключение составляют сумки, солнцезащитные очки и обувь.

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"Ангел" Victoria's Secret может похвастаться огромным количеством люксовых вещей в своей гардеробной, впрочем на этот раз блондинка решила составить лаконичный образ, главной изюминкой которого стал топ из нулевых.

Образ Эльзы Госк

Стильный аутфит модели идеально подойдет для солнечной летней прогулки. Эльза уже вернулась из Нью-Йорка, и новый кадр сделала на одной из улиц пригородов Лос-Анджелеса, где она живет с мужем Томом Дэйли и дочкой Тууликки.

Манекенщица примерила винтажный оранжевый топ в цветочный принт от бренда Villa amour. Данное изделие не похоже на другие топы или майки, поскольку нет бретелек, надевается через шею и обнажает часть плеч. Топ родом из 2000-х годов, который примерила Эльза, завязывается сзади. Изделие удачно подчеркивал хрупкую талию и безупречную фигуру знаменитости.

Звезда дополнила наряд базовыми голубыми джинсами с косой застежкой. Образ знаменитость довершила оранжевой сумкой, а белокурые волосы распустила и уложила их легкими локонами.

Завершила красивый look шведка нежным макияжем. Модель подчеркнула глаза нюдовимы тенями и накрасила губы коричневой помадой.



Эльза Хоск позирует в винтажном топе / Фото из инстаграма



Эльза Хоск позирует в винтажном топе / Фото из инстаграма