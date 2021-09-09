Эльза Хоск восхитила модным образом в укороченном топе и лосинах: безупречные фото

Шведская модель Эльза Хоск очередной раз очаровала сеть стильным образом. Манекенщица показала своей 6-миллионной аудитории в инстаграме новое фото, на котором позировала в монохромном наряде.

Бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Эльза Хоск активно ведет свою страницу в инстаграме. Она почти каждый день придумывает интересные образы и диктует поклонникам новые тренды.

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Для сентябрьской погоды манекенщица показала удачный аутфит. На своем примере она показала, как можно удачно обыграть укороченный жакет. Сейчас она находится в Нью-Йорке, и продемонстрировала волшебный городской аутфит.

Образ Эльзы Хоск

Красавица надела светло-оливковые леггинсы со штрипками от бренда Song Of Style и укороченный жакет светло-серого цвета, который она надела на голое тело. Жакет с массивной линией плеча размера оверсайз манекенщица выбрала от локального бренда в Лос-Анджелесе L'Academie.

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Стильный look модель довершила кожаными бежевыми мюлями на каблуке с черным носком от бренда Chanel. Ее образ довершила небольшая черная сумка от любимого бренда мировых инфлюенсеров The Row.

Эльза довершила свой аутфит многочисленными украшениями. Она надела ожерелье Forever Rebel из позолоченного серебра и драгоценный золотой перстень Oracle Diamond Oracle за 121 тысячу гривен.

Шведка распустила светлые волосы и надела коричневые солнцезащитные очки. Серию стильных фото она сделала на одной из уютных улиц Нью-Йорка.



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели