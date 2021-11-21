Эльза Хоск восхитила модным образом в кожаном плаще и панаме: безупречное фото

Шведская модель Эльза Хоск снова вернулась в Нью-Йорк, поэтому подготовила для своих поклонников стильные образы. Молодая мамочка на своем примере продемонстрировала, с чем можно носить кожаный плащ и панаму в последний месяц осени.

"Ангел" Victoria's Secret ежедневно появляется на онлайн-страницах модных изданий, ведь постоянно демонстрирует в сети эффектные образы, которые невозможно обойти вниманием.

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Если раньше Эльза показывала стильные образы, которые можно примерить на прогулку, то для Нью-Йорка манекенщица придумала безупречные наряды в стиле streetstyle.

Образ Эльзы Хоск

Шведка вышла на прогулку по Нью-Йорку в многослойном образе. Она надела под низ белую базовую футболку, которую дополнила серым пуловером. Модница решила верх дополнить синими мешковатыми штанами.

Пока в Нью-Йорке еще можно насладиться золотой осенью, модель вместо дубленок или пуховиков – модной верхней одежды инфлюенсеров из Европы, делает ставку на кожаный плащ черного цвета.

Синие брюки манекенщица дополнила денимовой панамой – любимым аксессуаром. Для удобного променада Эльза выбрала черные базовые лоферы от Chanel и дополнила эффектный аутфит черной сумкой Hermès. Вьющиеся волосы блондинка выпрямила, а на лицо нанесла макияж в любимых коричневых тонах.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели