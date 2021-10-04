Эльза Хоск восхитила интересным образом в розовой рубашке и брюках в змеиный принт: яркое фото

Недавно шведская модель Эльза Хоск отправилась на прогулку по солнечному городу в летнем аутфите. Она продемонстрировала образ, состоящий из розовой рубашки и бежевых брюк в змеиный принт.

Инстаграм знаменитости насчитывает почти 7 миллионов поклонников со всего мира. Модные девушки часто вдохновляются образами Эльзы Хоск. Манекенщица почти ежедневно отправляется на прогулку и радует своих фанатов безупречными образами. На этот раз блондинка вышла в стильном образе, который подойдет для теплой осенней погоды.

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Образ Эльзы Хоск

Модница надела классический белый топ, который соединила с розовой рубашкой от бренда Ralph Lauren. Модель выбрала винтажную модель, которая уже недоступна для продажи. Блондинка завязала изделие на животе, создав более расслабленный образ.

Свой наряд Эльза дополнила бежевыми широкими брюками Vinny Gambini в змеиный принт за 24 тысячи гривен. К ним модница подобрала бюджетные белые кроссовки с фиолетовыми вставками от бренда SAYE.

Довершили образ знаменитости грузовая бейсболка кремового оттенка от Peace & Quiet и бежевая стеганая сумка от Chanel из кожи ягненка. Шведка распустила волосы и сделала необычный макияж. Эльза подвела взгляд черными стрелками на веках, а губы нарисовала розовой помадой, обведя контур насыщенным карандашом.

Как всегда, манекенщица сделала несколько кадров позируя на фоне кустов. В заметке она отметила, что в последнее время ее больше всего радует пребывание на природе.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма