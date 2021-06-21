Молодая мамочка приготовила для сотни тысяч поклонников новый аутфит, который может примерить каждая модница для прогулки по городу. Льняной костюм, как у Эльзы Хоск, идеально подойдет для жарких дней.

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Образ Эльзы Хоск

Голубоглазая блондинка впервые знакомит дочь Тууликки с Нью-Йорком в молочном льняном наряде. Знаменитость из костюма-тройки забрала жакет, надев жилет на голое тело.

Эльза дополнила образ стильными широкими брюками, которые для комфорта соединила с белыми кроссовками. Манекенщица распустила вьющиеся волосы, довершив образ коричневыми солнцезащитными очками.

Стильный кадр бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret сделала на фоне небоскребов.

"Мы вернулись в Нью-Йорк", – подписала кадр молодая мама.



Безупречный аутфит Эльзы Хоск / Фото из инстаграма

Стильные образы Эльзы Хоск

Эльза Хоск надела трендовый головной убор лета – платочек;

Модель покорила стильным образом в зеленой кепке и салатовом кардигане;

Шведская манекенщица показывает безупречный вариант летнего образа.