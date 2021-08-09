Икона стиля Эльза Хоск несколько лет неустанно диктует поклонницам со всего мира модные новинки. Знаменитость может с простых вещей создать изысканный образ, который захочется повторить.

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Так, на своей личной странице в инстаграме, за которой следят почти 7 миллионов подписчиков, манекенщица опубликовала кадры в ярких аутфитах с добавлением одного из самых модных головных уборов этим летом.

Летние образы Эльзы Хоск

Несколько дней назад красавица отправилась на прогулку в невероятном аутфите. Для летнего выхода она выбрала удлиненную фиолетовую футболку размера оверсайз, которую соединила с рубашкой такого же цвета. На низ знаменитость надела короткие велосипедки молочного цвета.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Стильный аутфит "ангел" Victoria's Secret дополнила кроссовками сиреневого оттенка, любимой сумкой Bottega Veneta The Mini Jodie и молочной панамой. Вьющиеся волосы молодая мама распустила, а изюминку образу добавила благодаря черным солнцезащитным очкам.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма

Для воскресной семейной прогулки Эльза выбрала объемный пуловер с воротником синего цвета с широкой белой полоской. Под низ знаменитость надела короткие шорты. Аутфит блондинка дополнила денимовой панамой и бело-голубыми кроссовками, под которые надела высокие белые носки.

Волосы Эльза заплела в хвост, а на лицо нанесла привычный для себя макияж: веки накрасила золотистыми тенями, ресницы нарисовала черной тушью, а губы – коричневой помадой. Фото в стильном образе красавица сделала с мячом в руках на баскетбольной площадке.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма