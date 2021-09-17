"Ангел" Victoria's Secret ежедневно появляется на онлайн-страницах модных изданий, ведь постоянно демонстрирует в сети эффектные образы, которые невозможно обойти вниманием.

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Если раньше Эльза показывала стильные образы, которые можно примерить на прогулку, то для Нью-Йорка манекенщица придумала безупречные наряды с каблуками, в которых она приходила на показ коллекций самых известных брендов.

Эльза любит удивлять своих поклонников интересными сочетаниями, миксуя трендовые вещи с базой, а порой сочетать в одно целое причудливые принты и фактуры. Блондинка с 14 лет связана с миром моды, поэтому большую часть своей жизни погружена в fashion-мир. Модница стала настоящей иконой стиля, поэтому ее образами вдохновляются миллионы девушек со всего мира.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Образ Эльзы Хоск

На очередной показ осенним Нью-Йорком Эльза прошлась в роскошном образе. Она надела розовое бра от французского бренда JACQUEMUS, совместив с юбкой длины миди La Jupe Terra. Юбка-карандаш с завышенной талией, которая завязывается спереди, стоит 24 тысячи гривен.

Безупречный образ дополнили нежно-розовые сатиновые сабо с двойным блестящим бантиком из камешков от бренда MACH & MACH. Цена такой обуви – 31 тысяча гривен. Эльза позировала перед камерой с распущенными волосами и естественным макияжем. Серию стильных кадров она сделала на фоне серого здания.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели