Страстный красный: Эльза Хоск и Тина Кунаки соблазнили образами в рекламе Valentino

Две знаменитые модели Эльза Хоск и Тина Кунаки стали звездами нового кампейна для итальянского бренда Valentino. Они снялись с новой сумочкой от основателя бренда Валентино Гаравани.

В фотосессии влиятельных фэшн-инфлуенсерок снялись такие звезды, как Эльза Хоск, Тина Кунаки, Камила Коэлью, Аурета Томоллари и другие. Все они снялись в одинаково стилизованных образах, где главной изюминкой стал красный цвет – или в образах, или в макияже, или же сумочке.

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Стоимость новой дизайнерской сумки VALENTINO GARAVANI – около 3 тысяч евро.

Фотосессия для Valentino

Эльза Хоск снялась в стильном черном жакете с красной сумкой, дополнив образ нарощенными белокурыми волосами и красной помадой с темным контуром.

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Тина Кунаки в свою очередь выбрала красный total look: коктейльное платье, босоножки и сумочку.

Камила Коэлью в то же время выбрала для фото не только мини-сумочку от Valentino, но и туфли стоимостью 1 200 евро.