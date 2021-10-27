Эльза Хоск стала лицом осенней коллекции бренда 4th & Reckless: удивительные фотографии

Шведскую красавицу Эльзу Хоск, которая диктует тренды миллионам модниц, пригласили сняться в рекламе новой коллекции одежды бренда 4th&Reckless. Молодая мама показала безупречные образы, которые помогут эффектно выглядеть во время любого выхода.

"Ангел" Victoria's Secret показала своей 7-миллионной аудитории невероятно красивые аутфиты, которые она примеряла во время рекламных съемок. Блондинка отметила, что рада стать лицом бренда 4th Studio и его новой коллекции, которая выглядит очень непринужденно и трендово.

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Для рекламной съемки Эльза предстала перед фотографом в студии с естественными вьющимися волосами и роскошным макияжем в коричневых тонах.

Перед камерой фотографа модель позировала в трендовых сапогах с квадратным носком и бордовом плаще, зеленой рубашке и зебровых сапогах.

Она также примеряла роскошную молочную шубу, разграфленную черными вертикальными и горизонтальными линиями. Красавица надела белый брючный костюм, довершив аутфит пальто ниже колен. Эльза Хоск показала безупречный осенний look, надев длинное вязаное платье и сапоги-слоучи.



Эльза Хоск снялась в модных осенних образах / Фото с инстаграма модели



Эльза Хоск снялась в модных осенних образах / Фото с инстаграма модели



Эльза Хоск снялась в модных осенних образах / Фото с инстаграма модели



Эльза Хоск снялась в модных осенних образах / Фото с инстаграма модели