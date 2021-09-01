Бывший ангел бельевого бренда Victoria's Secret знает, как приковать к себе внимание. Модница обожает моду и стильные образы, поэтому ежедневно делится со своими фанатами вдохновенными образами. Эльза умеет из простых элементов гардероба создать интересный look, который захочется повторить.

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Знаменитость уделяет особое внимание материнству, впрочем находит время на рекламные проекты. Так, манекенщица присоединилась к команде бренда Michael Kors, представив новую версию позолоченного часов Эверест, который впервые представили 10 лет назад. Часы, которые рекламирует Эльза, стоят 8700 гривен.

В дополнение к подиумной коллекции Michael Kors создал линию с женскими сумками и туфлями, а также одежду массового производства. Линия KORS Michael Kors является чем-то средним между подиумной линией и коллекционной. Также бренд имеет отдельную линию часов.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Образ Эльзы Хоск

Для рекламной съемки Эльза Госк снялась на фоне оранжереи. Она надела темно-серые джинсы, которые соединила с зеленым вязаным топом с горловиной. Блондинка сделала мокрый эффект и зачесала передние пряди волос сзади.

На лице шведка сделала насыщенный макияж. Она нарисовала веки светло-фиолетовыми тенями, а губы – коричневым блеском для губ.



Рекламная съемка Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Рекламная съемка Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Рекламная съемка Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели