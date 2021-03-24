Молодая мама Эльза Хоск отправилась на прогулку по солнечному городу и продемонстрировала стильный образ в красном кожаном тренче.

Шведская модель, которая недавно стала мамой, быстро вернулась в форму и демонстрирует поклонникам безупречную фигуру в обтягивающих нарядах.

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Модница уже успела поделиться с фанатами кадром, на котором заметно ее стройное тело. Своим примером манекенщица доказывает, что после рождения совсем не трудно вернуться в свое предыдущее состояние.

Образ Эльзы Хоск

Модница надела облегающую белую майку с красными и синими вставками от Prada, которая демонстрирует ее пышный бюст. Свой образ она соединила с черными джинсами Levi's и любимыми черными лоферами.

Дополнили look знаменитости красный кожаный тренч и красная мини-сумка. В руках Эльза держала апельсиновый фреш с красной трубочкой. Модель любит делать стильные кадры, поэтому даже выбрала малейшие детали под цвет своего аутфита.

"Ангел" Victoria's Secret сделала естественный макияж. Девушка только подвела ресницы черной тушью, а пухлые губы накрасила любимой коричневой помадой. Свои вьющиеся волосы Хоск оставила распущенными.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма

Также недавно девушка показала фото своей гардеробной. Шведская модель показала яркую коллекцию люксовых сумок, а также много сабо и босоножек, которые она будет примерять летом к своим образам.