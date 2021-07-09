Эльза Хоск прогулялась в белом платье с вырезом на животе: фото стильного образа
Источник:инстаграм Эльзы Хоск
Известная модель Эльза Хоск обожает стильную одежду, поэтому охотно демонстрирует свои аутфиты широкой аудитории. В последней публикации в инстаграме Эльза опубликовала красивый образ в платье, которое соединила с кожанкой и биркенштоками.
Образ Эльзы Хоск идеально подойдет для прохладной летней погоды. Его также можно примерить во время летнего отпуска отказавшись от кожаной куртки. Стильное платье можно охотно одеть на ужин в ресторане.
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Образ Эльзы Хоск
Манекенщица Эльза Хоск сделала несколько кадров неподалеку от своего особняка. Знаменитость выбрала белое трикотажное платье длины миди с эффектным вырезом на животе.
Стильный аутфит модель дополнила темно-коричневой укороченной кожаной курткой и черными биркенштоками. Любимица 6-миллионной аудитории свой look дополнила мятными носками, а в пару к ним подобрала салатовую сумку-багет.
"Ангел" Victoria's Secret распустила свои белые вьющиеся волосы, контур губ обвела коричневым карандашом и накрасила любимой помадой. Поклонники знаменитости сразу засыпали ее в комментариях положительными отзывами.
- "Ты так потрясающе выглядишь! Моя любимая модель";
- "Какой крутой образ";
- "Эльза, ты как всегда неотразима";
- "Сказочно выглядишь";
- "Горячая молодая мамочка".
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