Эльза Хоск прогулялась в белом платье с вырезом на животе: фото стильного образа

Известная модель Эльза Хоск обожает стильную одежду, поэтому охотно демонстрирует свои аутфиты широкой аудитории. В последней публикации в инстаграме Эльза опубликовала красивый образ в платье, которое соединила с кожанкой и биркенштоками.

Образ Эльзы Хоск идеально подойдет для прохладной летней погоды. Его также можно примерить во время летнего отпуска отказавшись от кожаной куртки. Стильное платье можно охотно одеть на ужин в ресторане.

Смотрите также Кэндис Сванепул поразила элегантным образом на Каннском кинофестивале: фото

Образ Эльзы Хоск

Манекенщица Эльза Хоск сделала несколько кадров неподалеку от своего особняка. Знаменитость выбрала белое трикотажное платье длины миди с эффектным вырезом на животе.

Стильный аутфит модель дополнила темно-коричневой укороченной кожаной курткой и черными биркенштоками. Любимица 6-миллионной аудитории свой look дополнила мятными носками, а в пару к ним подобрала салатовую сумку-багет.

"Ангел" Victoria's Secret распустила свои белые вьющиеся волосы, контур губ обвела коричневым карандашом и накрасила любимой помадой. Поклонники знаменитости сразу засыпали ее в комментариях положительными отзывами.

"Ты так потрясающе выглядишь! Моя любимая модель";

"Какой крутой образ";

"Эльза, ты как всегда неотразима";

"Сказочно выглядишь";

"Горячая молодая мамочка".

Чтобы увидеть серию фото, листайте справа